罷韓團體質疑李佳芬干預投票　韓國瑜籲勿抹黑家人

台灣高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，市府日前以新冠疫情為由，逐步減少投票所的數量；罷韓團體「Wecare高雄」質疑是韓的妻子李佳芬幕後指使。對此，韓國瑜周五（5月1日）反問，妻子從何時插手過市府工作，並呼籲罷韓團體，不要攻擊其家人，有關行為不只是抹黑、造謠，甚至缺德。

「Wecare高雄」周四（4月30日）在Facebook發文表示，繼上月8日韓方的律師突襲提出暫停罷免行政訴訟後，李佳芬再度指示民政局長曹桓榮、 教育局長吳榕峯，啟動降低投票意願救韓計劃。如果藉由疫情嚴峻，學校不願意出借做投票所，就等於無法辦理選務；如所有學校不配合，1800多個投票所，就會直接少了932個。

韓國瑜周五上午出席活動時，指對罷韓團體的行為都沒有意見，他目前就是全力拚市政、防疫；但對於針對妻子的言論，他直言：「想請問這些人，有沒有兄弟姊妹，沒事講到我的家人幹甚麼？」呼籲有關團體，不要攻擊他的家人。韓續指，最終的裁判是高雄市民決定，6月6日就讓高雄他們決定市府團隊的去留。

另中央選舉委員會同日表示，本次罷免案應設置1823所投票所，但高市選委會三次回報完成洽借的投票所數卻逐次減少，目前僅完成洽借1182所，還差641所，完成設置的投票所，約為64.8%；另將於下周二（5月5日）確認投票所設置地點，5月11日公告投票所設置地點。