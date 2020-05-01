新冠肺炎︰台公司涉哄抬價格　出售76萬片劣質口罩

台灣高雄市醫療器材公司益江公司涉嫌在防疫期間囤積、哄抬口罩價格，遭高雄市調查處立案調查。調查處追查後發現，益江公司負責人謝金進曾從湖北武漢市某工廠進口一批過濾效率低於95%的劣質口罩，且有逾76萬片口罩流入市面，僅緊急追回7800片。謝金進則坦承，至今已賣出逾313萬片口罩，但強調僅上述76萬片不合格。

高雄市調處追查益江公司涉嫌囤積、哄抬口罩價格牟利一案時，發現該公司曾進口一批由武漢市某工廠生產、製造日期為2017年10月5日的「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」。經檢驗後發現，該批口罩細菌過濾效率低於95%，未符合藥事法規定的標準。高雄市調查處隨後趕往訂購了該批口罩的醫療院所或藥局，惟大多已出售或被使用，僅追回7800片。

調查處指出，謝金進承認利用防疫期間醫用口罩需求大增的機會，出售該批不合格口格，且將價格由批發價每片0.5元（新台幣．下同，約0.13港元）哄抬至4元（約1.06港元）牟取暴利；在今年2月至3月期間，曾以每片4元價格出售了逾313萬片口罩，但辯稱僅該批76萬片口罩不合格，其他均具檢驗合格證明。調查人員對其說法存疑，將持續追查。