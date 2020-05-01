美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）周四（4月30日）指出，正準備制訂一法案，禁止美國國防部與接受中國審查的荷里活​製片商的合作；另相關的電影商未來將不得使用華為、騰訊、百度等中國公司提供的技術。

該法案全稱為「The Stopping Censorship, Restoring Integrity, Protecting Talkies Act」，要求美國影視製作公司若想獲得拍攝國防部資產或簽訂合約，必須同意不會在中國政府和中國共產黨的審查要求下，修改影片內容；另禁止國防部與在近期接受過中國電影審查的美國電影公司合作。

克魯茲表示，荷里活多間電影公司為打入中國市場，獲取更多利潤，刻意在影片中避免納入不被中方審查通過、或引起中國觀眾不滿的敏感情節、人物設定和畫面內容。法案將迫使有關的​電影公司，需從美國政府的協助，與中國市場的金錢之間作出選擇，從而警告其他公司。

據指，美國空軍、海軍陸戰隊等均設有娛樂業聯絡辦公室，自1917年起為電影公司的製片方提供歷史畫面、軍事諮詢等；包括拍攝中使用的美軍戰機、坦克、軍事基地等軍方資產，均需經美國國防部獲准。