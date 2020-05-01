新冠肺炎：中韓開啟商務入境快捷通道　入境後只需隔離兩天

全球新冠肺炎疫情嚴重，很多國家也採取措施，要求入境人士接受14天隔離。中國及南韓周五（1日）開啟商務入境快捷通道，讓南韓全國及中國10個省市的重要商務、物流、生產及技術服務人士，可以更有效率的方法入境對方的國家。利用快捷通道入境中國的人士，只需隔離一至兩天。

南韓商人在收到中國公司的公幹邀請後，可申請簽證。他們在出發到中國前需要進行兩周的體溫檢測，並準備好病毒檢測證明。他們在抵達中國後要隔離一至兩天，並再進行病毒檢測。希望赴韓的中國商人要先經南韓駐中國使領館申請簽證，同時申請豁免隔離。如果中國商人符合南韓的審批條件，而且出境前及入境後通過檢疫措施，就不用隔離，但要接受南韓的健康監察。

不過，中國實際上只有上海、遼寧、山東、江蘇和安徽5個省市能使用商務入境快捷通道，因為只有這些地方與南韓有定期航線。中國駐南韓大使邢海明表示，商務入境快捷通道是深化中韓抗疫合作的創舉，將為雙方重要人員提供來往便利，為恢復必要經貿往來等「開綠燈」。