台男謊稱與口罩商相熟　詐陸女購買涉4億新台幣

台灣台中市一名47歲的馮姓男子，今年2月用微信聯繫在廣州居住的張姓女貿易商，聲稱熟悉台灣口罩商，能出口當地製的口罩。張女事後向馮訂購3600萬個口罩，涉及4億新台幣（下同，約1.06億港元），惟後者收錢後失聯，張方即報案；馮男目前已被台灣警方拘捕，案件成全台目前詐騙金額最高的口罩詐騙案。

警方表示，馮男為駁取對方信任，偽造工廠營業登記證、檢驗證明。張女事後信以為真，以每個13元的價格訂購大批口罩；自2月14日起，張將約1717萬元（約454.1萬港元）的訂金，分6次匯款至馮男的指定帳戶。期間，張不斷詢問有關出貨情況，惟馮男以截圖假冒與其他共犯的對話紀錄，佯稱買通海關需時，拖延時間，最後甚至已讀不回，失去聯繫。

張女認為遭到詐騙向公安報案，更寫信向台刑事局求援，後者接報後經查，發現馮男藏匿於台中市的豪宅大樓內，遂派員前往搜索。警方在現場查獲詐騙不法所得近200萬元（約52.9萬港元），以及霰彈槍1把、霰彈14發、私家車2輛、全新電單車4輛，成為目前詐騙金額最高的口罩詐騙案。

馮男受訊時表示，透過地下匯兌取得訂金後，一直在尋找口罩貨源，否認詐騙被害人。全案訊後，依詐欺、槍砲等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。