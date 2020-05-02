新冠肺炎：「五一」多地現旅客人流　國務院督導組抵黑龍江

新冠肺炎疫情持續，截至周六（2日）凌晨，全國累計確診病例共82,874宗，累計死亡人數4,633人。而周五（1日）是「五一」假期的第一日，內地多地景區都出現人流，河南開封市清明上河園景區更是逼爆，遊客不理疫情爬上網紅虹橋拍照，更有遊客沒有帶上口罩。另外，國務院聯防聯控機制派出由國家衞健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅率團抵到黑龍江，協助當地抗疫。

「五一」假期內地多地都出現旅客人流，清明上河園旅客非常多，也顯得熱鬧。但景區保安員卻表示，受疫情影響今年遊客已經不算多了，去年的這個時候，旅客最多的時候走都走不動。據悉交通運輸部預計，今年「五一」期間的運輸遊客可能超過1.1億人，是去年同期的三分之一。

內地其他地區景區、商場都相繼推出活動引客，或出台對旅客的防疫措施。成都大熊貓繁育研究基地，會在瞬間遊客量超過最大承載量的30%時，立即暫停售票和檢票，待遊客量減少後重啟售驗票，並延遲一個小時閉園，應對假期客流；長沙方特舉辦復古集市，很多遊人穿着漢服逛集市，到了晚上還有煙火表演，遊客就像穿越到了古代，產於節日慶典時一樣。

上海豫園視情況採取查驗關口前移、加開查驗入口、設置入園隔離帶、設置遊客等待標識等措施，引導遊客間隔、有序入園；昆明大悅城商場針對「五一」，推出豐富的推廣及促銷活動，吸引購物消費，商場工作人員表示，當日入商場購物的人數，已經基本恢復到疫情前的活動節點的人數。