鮑毓明提10問否認強姦幼女　「不可能在所有時刻欺騙所有人」

上市公司杰瑞集團前副總裁鮑毓明，被指性侵韓姓養女事件持續發酵。鮑毓明周五（1日）在個人微博上，提出10條問題，否認自己在2015年強姦當時未成年的韓女；他有指出，韓女「可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人」。

事發於去年，韓女報案稱自己被「養父」在3年間多次性侵，警方去年10月立案調查。韓女聲稱自己在2015年12月31日被鮑毓明強姦和監禁。而鮑毓明則表示，當年認識韓女母女後，韓女母親曾建議雙方一起相處，待女兒成年，二人再正式交往。鮑毓明在日前專訪中，並未否認自己與韓女有性關係，但亦表明自己是真心愛對方，反而是女方不斷傷害他。

鮑毓明在周五發布的微博中，提出10條問題，並梳理事件的一些疑點。鮑毓明先否認了2015年12月31日曾與韓女發生性關係，而又指出韓將發生關係的時間説成2015年，便能判自己己強姦幼女罪，是赤裸的陷害。鮑毓明表示自己這幾年，與韓女見面加起來只有10多天，而稱韓第一次報案的時間是2016年6月，原因是自己太忙沒有時間陪韓聊天，韓才報警的。

鮑毓明又表示，在自己認識韓女的時候，韓女已經失學，而他至今都未收到韓的身份證；他又指出，韓有居所的鑰匙和門卡，韓女也經常自己出去玩，韓女手機不離身，自己根本沒有沒收她的手機，所以不存在監禁一說；鮑毓明又否認自己曾威脅要殺韓女母親一事，他表示韓女和她母親常年在南京，而又愛報警折騰，如果真的威脅了母女兩人根本不會善罷甘休。

最後鮑毓明指出，韓女根本沒有將他當作父親，所以「養父」的説法根本就不存在。鮑毓明表示，他和韓兩人在15年的時候就知道，自己沒有結婚根本沒有資格辦理收養。而事後韓主動提出等到了適婚年齡便結婚，並多次主動向鮑毓明示愛，鮑毓明更應韓女母親要求，送韓女在鑽石戒指求婚。