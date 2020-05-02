新冠肺炎：遺失入住隔離者私人物件　酒店拒賠償

湖北武漢一名意大利留學生，3月回國經上海浦東機場入境後，接受隔離期間確診並送院，個人物品均留在接受隔離的酒店。惟學生康復後向酒店索回個人物品時，對方竟稱物品已全部銷毀，更表示不會作出任何賠償。至今涉事酒店未就事件回應。

該學生早前在微博爆料稱，3月17日抵達浦機場後，連同隨身行李被送到隔離地點「科雅國際大酒店」。同月23日早上，學生因發燒被送到上海市公利醫院，當時工作人員表示要拿手機和充電器，其他行李酒店會代為保管。

到4月3日身體好轉後，學生很快便透過速遞拿回留在機場的託運行李，至於留在酒店的個人物品，對方幾經學生追查，才告知行李已被銷毀。學生之後報警，警方稱查看過閉路電視，學生入住的房間在學生送院後一天被全面消毒，其個人物品則由清潔工人拿走。

學生其後在警方協助下與酒店一名工作人員聯絡，對方表示因為入境人多，酒店人手不足，導致出錯，又表示會認真處理。但到4月23號凌晨，對方突然表示酒店不會對學生作出任何賠償，之後亦再沒與學生聯絡。

據了解，該學生修讀的是藝術課程，其遭酒店銷毀的個人物品中除護照、入學證外，最重要就是一部iPad，內藏其過去一年共140幅個人創作的插畫。學生不滿酒店方面曾稱「藝術是無價的，不好估價」，誰知最後不但不作賠償，甚至連道歉都沒有。學生目前除再報警外，亦在微博公開事件求公道。