新冠肺炎：《刺針》主編稱陰謀論不利疫情　美政客令人失望

新冠肺炎疫情全球持續，國際醫學期刊《刺針》主編霍頓（Richard Horton）周五（1日）接受中國官媒專訪，他表示美政客提出的「病毒起源陰謀論」對抗疫不利，令人失望；他表示虛假訊息在很多時候，造成的影響和病毒引起的疫情嚴重程度相當。霍頓又指出，據武漢經驗，全球第一波疫情將在實施封鎖10周後，便會結束。

霍頓表示，了解病毒起源並以科學的態度去研究，對抗疫非常重要，但不能讓政治輿論擾亂思考，因為這種陰謀論造成的負面影響是很嚴重的；霍頓直言「中國自己也不想看到疫情爆發，也不應對此」，認為世界上一些政治領導人以疫情批評中國，是不公平和錯誤的。

霍頓認為花大量時間去尋找零號病人，其實意義不大，甚至可能引起污名化和歧視等問題；只有了解病毒的起源，知道它來自於哪裏，了解它的傳播過程，才能減少傳播到人類的風險。

霍頓又指出，自己非常讚賞美國的科學和醫學發展水平，但美國政客則令人失望，他們鼓吹陰謀論、支持一些沒有明確證據的治療方案、公開批評其他國家或是組織，這些行為對防疫根本沒有好處，這個時候分化各個國家和人民，並不能有效應對這次全人類面對的威脅。

霍頓又表示，世衞早在1月30日將新冠疫情定義為國際公共衞生緊急事件，但部分國家輕視世衞的警告，最終導致造成數萬人死亡。