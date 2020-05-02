新冠肺炎：疫情影響出遊心態　內地人最想去武漢

內地新冠肺炎疫情爆發期間，不少人對湖北武漢這個城市都聞之色變。中國社會科學院旅遊研究中心等機構，近日發布一分關於疫情下旅遊需求趨勢的報告，當中顯示疫情前後，內地市民最想去旅遊的城市排名出現了變化，而最令人意想不到的是，疫情之後，武漢竟取代北京成為市民最想前往旅遊的城市。

上述機構於2月下旬進行名為「新冠肺炎疫情下的遊客心理和行為調查」的研究項目，項目透過大數據輿論、問卷和網上訪談，分析疫情前後遊客出遊動機、旅遊消費傾向、選擇目的地的重點考慮因素、恢復旅遊活動時間等問題。

報告顯示，疫情前全國遊客最想去旅遊的城市前五位依次為北京、上海、重慶、深圳、成都，武漢則僅列第8位。疫情之後，武漢卻力壓北京成為遊客最想去的城市，第3至5位依次為重慶、上海、廈門。

而在最想去旅遊的省區市排行榜上，疫情前未能躋身前十位的湖北，疫情後亦升上第二位，僅次於北京。中科院旅遊研究中心主任宋瑞表示，結果可說包含着全國人民對武漢這座城市的關切和支持。

在旅遊動機方面，研究顯示指受疫情影響，經濟收入較低的群體，整體旅遊動機較上年提升幅度較大。未來一年，低收入群體預期的人均旅遊次數為3.8次，較上年增長1.6次。研究指，疫情某程度上激發了低收入群體的旅遊動機，當中又以「返璞歸真放飛自我」和「進行社交結識新友」的這兩項動機的增長最顯著。