新冠肺炎：援武漢護士患癌擴散　女兒一夜長大「變更懂事了」

新冠肺炎疫情嚴重，日前援鄂（湖北）醫療隊成員均被視為英雄。安徽合肥市第三批支援湖北醫療隊員周國紅，日前被拍到在援鄂期間，仍不忘提醒自己12歲的女兒「認真寫作業」，成為「網紅媽媽」。近日，周國紅回到安徽，卻被發現患癌，並且已經擴散，再次引起網民關注。但周國紅則表示「武漢的仗打完了，要開始我的抗癌之路了，得到了這麼多人的愛和陪伴，會堅強樂觀地面對生活」。

「合肥第四十五中陳彥然，認真寫作業」這是周國紅在武漢是，身上防護服上寫的文字，她和她女兒亦因此被網民所關注，12歲的讀中一的陳彥然也獲得武漢大學校長回信。周國紅在3月27日回到安徽，但隨即便被確診患上淋巴癌，並在4月27被確認癌症已經擴散到了肺部、肝部、盆腔等人體多處器官。

周國紅女兒陳彥然4月26日正式復課，周國紅直言女兒現在變得懂事了很多，她表示女兒之前升上初中後，因學習壓力逐漸變大，人也變得叛逆，母女之間一提到學習，最後都會閙得雞飛狗跳。但自己從武漢回家後，發現女兒真的長大了、做作業比以前認真了、午睡後也沒有了起床氣、更學會了忍讓和包容。

周國紅回憶，自己在援鄂期間曾經暈倒過兩次，她原本以為只是長期工作的疲勞所致，根本沒有想到自己已經患上了癌症，「整個三月份，我的嗓子不時喘不上來氣、咳嗽，那股難受勁，像有人掐著你的脖子一樣。」

周國紅表示，自己母親在6歲的時候便離世了、而父親也在去年去世，但如今她身邊並不缺少陪伴，除了愛她的丈夫和懂事的女兒，還有醫院的同事、同學、全國多地的病友「死，只是一個結果，怎麼活著才最重要。」