中學生患應力性骨折個案急升　與運動量突增有關

內地學校近日開始復課，湖南長沙卻連日出現有學生患上應力性骨折（又稱疲勞性骨折）。醫生表示，患者早前均因停課長時間留在家中，返校後因要準備體育考試，每天都進行一定強度的體育訓練，令運動量增急，導致出現應力性骨折，只要充足休息及進行物理治療，就可改善症狀及康復。

長沙市中醫醫院連日收治患上應力性骨折的病人，患者均為 14、15 歲的青少年，其中15 歲的羅姓男生因右膝關節腫痛入院，檢查後發現右側股骨下段骨折及骨髓水腫。經詢問病史，羅男日前開始返校上課，因臨近體育考試，所以每天都有鍛煉，因近日膝關節疼痛明顯加重，於是到醫院就診。而同校3名學生陸續到醫院就診，症狀及病史均與他相同，最終診斷為應力性骨折。

該院放射科主任羅春指，活動量加大或強度急增是導致應力性骨折的主要風險。由於患者的骨密度和強度未發育完全，返校後的運動量增大，令他們不堪重負而患病。不同人群的發病部位亦有差異，當中以跑跳運動為主的學生，較常發生在脛骨中上段、股骨頸和股骨中下段。由於患者在病發初期不會注意與痛楚與應力性骨折相關，導致未能及時治療，令疼痛加劇甚至出現腫脹。

羅春強調，應力性骨折大多發生在承重骨，若傷肢繼續受力會導致骨折惡化、治療時間延長或需要手術治療，甚至無法治愈。患者只要在石膏或保護靴保護下徹底休息1至2個月，並遵循醫囑進行合理的康復鍛煉，就能盡快根治。