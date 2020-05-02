違用消耗臭氧層物質生產　法定代表人獲刑10個月

浙江湖州市德清縣某企業，涉嫌違法使用消耗臭氧層物質生產保溫材料，排出逾3000公斤一氟三氯甲烷（CFC-11）。縣人民法院日前開庭審結，涉事企業犯污染環境罪成，判罰款70萬元（人民幣，下同，約77.9萬港元），並追繳違法所得140餘萬元（約155.6萬港元）；法定代表人祁某某判囚10個月，罰款5萬元（約5.6萬港元）。此為內地審結的首宗因違法使用消耗臭氧層物質構成污染環境犯罪的刑事案件。

生態環境部檢查組去年7月，突擊檢查德清縣某保溫材料有限公司，期間發現該企業在生產中涉嫌違法使用消耗臭氧層物質，隨即要求當地執法部門接手處理。法院審理查明，祁某某在2017年8月至去年6月期間，在明知CFC-11是受控的消耗臭氧層物質，且被明令禁用於生產使用的情況下，仍購入共840餘噸用於生產保溫材料，生產並銷售2400餘噸含該物質的聚氨酯保溫材料。

CFC-11曾被應用於製冷劑、溶劑和發泡劑，由於會破壞臭氧層，早年已被包括中國在內遵守1987年《蒙特利爾議定書》的所有國家禁止生產和使用。