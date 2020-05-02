新冠肺炎：新增境外輸入個案　患者5次核酸檢測方呈陽性

吉林省衞健委周六（2日）公布，全省新增1宗境外輸入確診個案，17歲男患者上月初從俄羅斯莫斯科乘坐飛機到赤塔巿，再乘坐巴士抵達內蒙古滿洲里邊境，先後4次進行病毒核酸及血清抗體檢測均無中招，直至周五（1日）經第5次檢測方呈陽性，隨後確診。患者同車轉運的密切接觸者共21人，目前均在指定地點接受集中隔離醫學觀察。

省衞健委指，患者上月9日從莫斯科乘坐烏拉爾航空公司U693次航班，翌日抵達赤塔市，再乘坐當地政府巴士抵達滿洲里邊境。他在上月11日接受海關首次核酸、血清抗體檢測，均無中招，當日送至滿洲里集中隔離點集中隔離醫學觀察，同月13日、23日先後進行核酸及血清抗體檢測，均無中招。

患者於26日在滿洲里解除集中隔離，並由專車接送回吉林市船營區集中隔離點，繼續接受集中單獨隔離醫學觀察，翌日進行第4次核酸及血清抗體檢測，結果為無中招。直至本月1日，他進行第5次核酸及血清抗體檢測，核酸檢測結果陽性，血清抗體陰性，即日轉送至吉林市傳染病醫院隔離診治，其後確診。

截至目前，吉林省連續68天無新增本地確診個案及疑似病例，累計報告19宗境外輸入確診病例，93宗本地確診個案。