新冠肺炎：國務院督導組指導抗疫 哈爾濱餐館今起禁堂食

黑龍江境外輸入個案不斷上升，國務院周五（1日）派出督導組到當地，由曾赴湖北指導抗疫的國家衞健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅率領。本次是余艷紅從湖北撤走3日後，再被派到地方督導抗疫。

余艷紅主要負責婦幼健康、中醫藥管理方面工作，長期在南方醫科大學工作，曾任南方醫科大學附屬南方醫院副院長，南方醫科大學副校長、校長等，至前年1月任職廣東省副省長。在內地新冠肺炎抗疫中，她是赴湖北的中央指導組成員之一，多次在國新辦於湖北舉行的新聞發布會上講述疫情，至上月27日返抵北京，3日後帶領督導組赴黑龍江指導抗疫。

黑龍江省委書記張慶偉周五亦前往哈爾濱市香坊區，視察多間醫院、酒店及檢查防疫工作，重點檢查「預檢分診、就診管理等工作」。張慶偉表示當地疫情依然嚴峻，希望督導組可協助查找「漏洞短板」，為抗疫工作指明方向。

此外，哈爾濱市應對疫情工作指揮部辦公室周五發出緊急通知，要求自周六（2日）起，哈爾濱市經營燒烤、涮串、涮火鍋、鐵鍋燉等餐飲服務單位需暫停堂食，直至另行通知。

通知又指，商場、超市、農貿市場等生活服務類場所，要持續做好室內通風，環境清潔消毒、戴口罩、測體溫、掃健康碼等防控措施，限制人員數量，減少聚集。