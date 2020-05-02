剛調識不久　張家界旅遊集團前董事長墮橋亡

張家界旅遊集團股份有限公司（下稱：張旅集團）前董事長戴名清，周五（5月1日）晚在張家界境內的邢大公路墮橋身亡，終年53歲。事發前幾天，戴名清從張旅集團調至張家界廣播電視大學任校長，同樣為正處級，目前沒有消息顯示紀委曾找他談話或受查。據悉，戴名清最近一次公開露面為4月9日下午，當日集團召開2019年旅遊營銷工作座談會。

內媒報道指，張家界金山陵園工作人員證實，戴名清的遺體於周六（2日）凌晨約5時送到，追悼會具體時間待定。戴名清當日在工作座談會發表講話，提出旅遊行業競爭激烈，過去幾十年旅遊同行努力建立「張家界」這個招牌，現在這招牌需要各旅遊企業與在座的旅行商朋友共同維護。

公開資料顯示，戴名清為湖南省慈利縣人，曾任張家界永定區政法委書記。官網顯示，戴名清在張旅集團的身份是公司黨委副書記、董事長。張旅集團註冊資本4億元人民幣（約4.45億港元），是獨家經營湖南張家界景區的上市公司，下設武陵源分公司和4間子公司，屬於旅遊服務業。張家界市委宣傳部工作人員向內媒表示，由於事出突然，具體情況待司法部門和組織部門認定後，再發布相關通告。