國台辦智庫分析　兩岸關係未來4年堪憂

台海局勢持續升溫，身兼國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」的特約研究員、上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根，日前在評論網站撰文分析，指兩岸關係在未來四年堪憂，但情況依然受控。

仇長根認為，兩岸關係持續惡化無法挽回，主要原因在於民進黨拒絕兩岸共同政治基礎的「九二共識」，以及台獨分裂勢力與外部「親台反華」勢力呼應，試圖挑戰「一個中國」的原則。目前就台海局勢分析，大陸亦是主導及可控範圍內，對台獨及外部勢力干涉問題堅決反對，相信上述兩股勢力亦不敢輕舉妄動。

仇長根分析，兩岸關係變得更加複雜嚴峻的原因，一方面是因為民進黨自以為完全執政，漸進推動台獨將常態化，容易出現誤判、犯錯的情況：另一方面，國民黨為盡力重返執政，挽回民意，短時間內難以制衡民進黨；加上美國頻用「台灣牌」企圖遏制中國大陸，相信兩岸關係難在民進黨再度執政的4年內會有所好轉。

此外，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通認為，目前在南海和台海地區，都不會發生故意的擦槍走火事件，因為美國、中國大陸、台灣地區三方對軍事行動的控制都非常嚴格，各方也一定能夠及時抑制，不讓它發展成為戰爭。