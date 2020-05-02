掃黑2年剝奪罪犯財產逾35億人民幣　涉保護傘案未判緩刑

湖南省高級人民法院日前通報，自2018年1月開展「掃黑除惡鬥爭」以來，湖南全省法院一審判處財產刑（即剝奪罪犯財產）金額超過35億元（人民幣，下同，約38億港元），案均約260萬元（約289萬港元）；全省法院共查獲「關係網」、「保護傘」線索152條，並對涉案「關係網」、「保護傘」無一判處緩免刑。

湖南高院周三（4月29日）組織全省49間中級、基層法院，對一批黑惡勢力犯罪案件集中宣判，並在隨後召開新聞發布會。發言人指，今年首季度，全省法院一審審結黑惡犯罪案件75宗共296人，二審審結黑惡犯罪案件77宗共416人。本次集中宣判後，全省法院一、二審黑惡犯罪案件結案率分別提升1.8%和2.8%。

高院另通報本次集中宣判的6宗典型案例，包括王玉林、劉濤三等人組織、領導、參加黑社會性質組織案，朱紅建等人組織、領導、參加黑社會性質組織案，李克明等人組織、領導、參加黑社會性質組織案，楊華林等人尋釁滋事、非法侵入住宅，向俊傑等人故意傷害、聚眾鬥毆案，張春春、滿彥君開設賭場、尋釁滋事案等，被告分別被判處25年及以下不等的有期徒刑。