新冠肺炎：外傳攜病毒機密叛逃　武漢研究所主任闢謠

澳洲、加拿大、新西蘭、英國和美國組成的情報機關「五眼聯盟」（Five Eyes），着手調查新冠病毒源頭，當中指出武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗，因曾研究蝙蝠成調查對象。外界事後傳出石正麗與家人出逃法國，她周六（2日）在微信朋友圈上發文，否認「叛逃」謠言。

據內地官媒報道，石正麗發文表示，與家人一切安好，「不管有多困難，都不會出現『叛逃』謠言中說的情況」。她強調自己並沒有做錯甚麼，心中有對科學堅定的信念，相信「一定會有雲開日出的那一天」。

據報道，石正麗上年底得悉武漢爆發疫情後，從7名病患中取樣，將樣本送至另一機構對病毒基因組進行測序。結果顯示，沒有一個序列與其團隊從蝙蝠洞採樣的病毒序列相符。針對外界質疑病毒源自實驗室，她事後發文闢謠：「新冠病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，與實驗室沒有關係。奉勸那些相信並傳播不良媒體謠傳的人，閉上你們的臭嘴。」

有「蝙蝠女」之稱的石正麗於2006年2月22日至5月21日期間，以訪問學者身份在澳洲居住3個月，在澳洲科學工業組織的動物健康實驗室進行研究，並利用馬蹄蝠的糞便樣本鑑定牠們是否是冠狀病毒的天然宿主。新冠肺炎爆發後，多地針對病毒源頭聲言要展開調查，當中包括石正麗本人；至近日傳出她與家人，帶着「近千份秘密檔」出逃歐洲，並在法國「向美國大使館申請庇護」。