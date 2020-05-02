官方派5千萬人民幣文化消費券　涉影視旅遊等7領域

北京市國有文化資產管理中心周六（2日）公布，已向市民發放5000萬元（人民幣，下同，約5562萬港元）文化消費電子券，涉及圖書音像、文藝演出、文化旅遊、廣播影視、教育娛樂、文創產品、文化體育等7個領域，以此拉動市民文化消費。

內媒報道，北京市國有文化資產管理中心自2017年以來均會發放電子消費券，市民申領金額不超過500元（約560港元），申領平台是「北京文惠卡官方微信公眾號」，這些消費券可在購買文化產品及服務時，用於打折。

負責人介紹，目前北京已甄選出100間商戶率先為消費者提供消費電子券的補貼服務，包括多間市中心的實體書店、線上商店，如網絡課程、文化電商等。在「五一」假期期間，商店更可提供較大的優惠，以一本售價為100元（約111港元）的圖書為例，給予7.5折優惠後，消費者可使用一張10元（約11港元）電子消費券，最終只須付65元（約72港元）。

此外，因新冠肺炎疫情，北京有6大類場所暫不開放，包括：戲院、歌舞娛樂場所、遊戲廳、網吧、K房、屋苑棋牌室；球類活動場所、拳擊活動場所、泳池，旅遊景區中的室內景點，高風險旅遊項目以及玻璃棧道，以及跨省旅遊團。