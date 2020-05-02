警破一家三口滅門案　疑犯潛逃22年終落網

中國公安部開展「2020雲劍命案積案攻堅行動」，浙江衢州市衢江區公安近日成功破獲衢縣蓮花鎮（現為衢州市衢江區蓮花鎮）22年前發生的一家三口滅門案，在梳理及排查案件時成功鎖定疑犯的藏身地點；警方周五（1日）將潛逃多年的董姓男子拘捕，是衢州警方迄今為止偵破的時間跨度最長的一宗命案。

事發於1998年9月14日的凌晨，當時居住於衢縣蓮花鎮的胡某一家三口被殘忍殺害，成為當時衢縣公安局的第一要案。案發後，該局迅速成立「9.14」命案專案組，技術人員對現場進行多次勘驗，會同多部門分析研判；但限於當時辦案條件和技術手段，董男去向成謎。

案發後的22年裏，衢縣經歷撤縣建區，衢縣公安局也變成了衢江公安分局，期間歷經7任局長、分管副局長、刑偵大隊長的人事轉變，惟警方沒有放棄追捕疑犯。分局專班今年在衢州市公安局刑偵支隊等部門的協作下，組織專人再對該案全面梳理和排查，終於鎖定董男藏身地點。

衢江分局命案積案攻堅專班在上級領導的部署和指揮下，周五趕赴江西省上饒市鉛山縣，在與當地警方配合下，將董男拘捕並押解回衢州。