專家指小米收集用戶數據　官方：訊息匿名不包括個人資料

保安研究機構White Ops專家克爾利格（Gabriel Cirlig），近日向美國商業雜誌《福布斯》分享小米手機疑收集用戶網絡數據的研究。克爾利格表示，自己的紅米Note 8會收集用家的使用數據，發送至阿里巴巴託管的海外伺服器。小米發言人表示，收集到的有關訊息均是匿名，不能獲得用戶的個人資料。

克爾利格表示，即使以私密模式，或強調用戶私隱的DuckDuckGo瀏覽器瀏覽網站時，相關使用數據同樣會被傳送。數據經過加密後，就會被傳送至設於俄羅斯和新加坡的伺服器。他又曾以其他型號的小米手機進行類似實驗，均發現相同的結果，且收集的不只用戶上網的資料，就連音樂播放程式播放歌曲的資料都被監控。

對此，小米聲稱上述研究並不真實的，直言公司嚴格遵守用戶數據私隱問題的當地法律法規；但另有發言人表示，小米正收集瀏覽數據，聲稱有關訊息均是匿名的，因此與任何身份無關，且均已經取得用戶同意。

另一保安專家蒂爾尼（Andrew Tierney）表示，小米旗下的瀏覽器Mi Browser Pro和Mint Browser都會收集用戶數據，除了更廣泛外，更沒有明確地通知用戶和取得他們的同意。他續指，就算數據是匿名收集，但經過獨特的裝置識別碼，均可分辨用戶的真實身份。