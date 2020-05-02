疫情重創全球經濟　 北京或停收一帶一路國家債務利息

圖為「一帶一路國際合作高峰論壇」，各國領導人開會的情況。

隨着新冠肺炎疫情重創全球經濟，有境外傳媒周五（1日）引述中國政策顧問報道，北京或同意暫停收取「一帶一路」國家的利息，但豁免債務機會不大。另有中國發展銀行的研究員向英國傳媒表示，起碼要向相關國家收回本金和適度的利息。

報道指，中國日前曾表示支持20國集團（G20）的決定，暫緩最貧困國家的債務償付。這一倡議或包含所有與中國政策有關的銀行借款，但至於哪些國家、哪些貸款符合資格，則視乎北京決定。

美國克萊蒙特·麥肯納學院政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）周五在日本傳媒上發文，指近日中共政治局會議上，官方甚少再提及「一帶一路」作為工作重心，是一個明顯的信號。他認為，新冠病毒很可能會摧毀非洲脆弱的經濟，中方需要有一個實際的退出策略。

裴敏欣分析，中國無權阻止非洲政府將其投資國有化，或者債務違約；中國也沒有軍事能力保護非洲的礦井和鐵路，以及可持續地護送商品船安全航行。他認為，中國唯一的明智之策是將非洲債務一筆勾銷，展現人道主義關懷。