新冠肺炎：山西多一宗本地個案　患者持湖北綠碼

新冠肺炎疫情持續，截至上周六（2日）凌晨，內地累計報告確診病例82,875宗，死亡4633人。山西上周六新增一宗本土病例，患者由湖北武漢市武昌區乘搭火車到太原，並持有湖北綠碼。目前，患者在太原市第四人民醫院隔離治療。目前，其密切接觸者首次核酸檢測均為陰性，並正在接受集中隔離。

太原該確診男子入院前，住當地杏花嶺區壩陵橋街道，在上月13日乘K238次火車抵達太原市，在回到太原後曾乘搭過的士、巴士，去過當地郡宇集團公司上班，又多次前往屋苑內的惠民菜店採購食材。上月30日在壩陵橋社區衞生服務中心進行核酸檢測，最終確診。

另外，湖北襄陽舉行「千名幹部進千企」活動，市發改委駐企業工作專班幹部李傳鼎、黃斌等人帶領多名官員，前往企業基層視察，協調加快企業復工達產；又引發了惠企政策清單，清楚明瞭向企業介紹政府出台的財政金融支持、降本減負、減稅降費、穩崗就業、證照許可、優化營商環境等政策內容。

襄陽市人社部門在復工復產期間，通過「雲上就業」訊息平台，舉辦了18場網絡招聘會，意向錄用1.46萬人；另有舉辦「幫你上崗」大型網絡直播招聘，已有3.82萬名求職者網上報名應徵。