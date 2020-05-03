「優秀」男班主任遭實名舉報　性侵逾20名男學生

內地近日有多名男性網民實名發舉報長文，指自己在四川就讀中學時期，遭教師梁崗性侵。而被舉報的梁崗曾多次獲得「全國優秀班主任」嘉許，而網民更指出，遭梁崗性侵的未成年男學生多達20人，事件經過引起網民關注。成都市教育局上周六（2日）回應指，正就指控展開聯合調查。

受害人舉報文中指，梁崗成都石室中學任教時，利用班主任和心理健康中心主任的身份，由2010年開始，對班上的男學生實施各種程度的性侵和騷擾，而他每次到外地出差時，也會聯絡在當地讀大學的學生，以敍舊為由誘騙學生留宿，再實行性侵害。受害人稱在實名舉報文中要求，梁崗向所有他侵害過的學生公開道歉，呼籲教育局吊銷其教師執照，並終身不得再次考取；又呼籲任何目前跟他合作的單位考慮是否繼續合作；如果可能，要求公安機關立案調查。

文中指梁崗在2018年10月，因猥褻罪被成都警方逮捕並關押，但被保釋後，仍繼續在全國巡迴講課。據網上公開資料顯示，現年39歲的梁崗，是四川宜賓人，2003年畢業於西華師範大學化學系，先後任四川省宜賓市三中化學老師、德育處副主任；成都市石室中學北湖校區化學教師、班主任，曾獲多項全國性榮譽。