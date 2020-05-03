新冠肺炎：陸反對美台高官通電話　指有違《中美三個聯合公報》

新冠肺炎疫情嚴重，世界衞生大會（WHA）將於本月舉行，中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印上周六（2日）發文，指美內閣高官公然同台官方接觸支持「台灣地區」加入世衞（WHO）、參與WHA，嚴重違反「一中」原則及《中美三個聯合公報》，中方表示嚴重關切和堅決反對。

劉玉印表示，美國衞生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）早期前與台灣衞生福利部長陳時中通電話，聲稱將全力支持「台灣地區」加入WHO，嚴重違反《中美三個聯合公報》，同時違反聯合國大會第2758號決議及世衞大會第25.1號決議中，已確認的一中原則。

劉玉印又表示，「台灣地區」是中國的一部分，參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一個中國原則處理；而台灣民進黨當局堅持「台獨」，不惜「以疫謀獨」，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參加WHA的政治基礎不復存在；她又敦促有關國家，認清形勢，恪守一個中國原則，停止借疫情操弄涉台問題。

台灣的外交部發言人歐江安早前表示，台灣與中國大陸互不隸屬；中國大陸政府從未統治過台灣，故無權在國際組織代表台灣民眾，只有台灣的民選政府才有權利在WHO代表和對台灣人民負責。

聯合國安全理事會5月輪值主席于爾根松（Sven Jurgenson）上周六表示，安理會面對全球疫情，卻因「絆腳石」阻擋安理會履行職責，使安理會毫無作為，感到非常慚愧。外交消息人士透露，「絆腳石」其實就是美中角力使然所導致，中國堅持議案內文必須提及WHO，但美國反對。