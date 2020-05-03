新冠肺炎：華官媒刊法國研究分析疫源　「本地流傳病毒毒株引發」

法國巴斯德研究所早前研究「法國輸入性與早期傳播病毒的溯源分析」，研究結果顯示，法國的新冠肺炎疫情由一種在本地流傳的來源未知的病毒毒株所引發，「與中國和意大利的輸入病例不相同」。惟該研究負責人表示，該研究結果關於病毒地理起源的推論並不可靠。

中國官媒《人民日報》周日（3日）引述相關研究報告稱，該研究所於1月24日至3月24日間採集的97份法國新冠病毒樣本，作基因測序和比對，並與全球共享流感數據倡議組織發布的338份病毒基因序列對比分析，建立病毒進化樹圖譜，得出上述結論。研究論文已於近日以預發表的形式在美國生物學論文檔案網發布。

法國媒體早前報道稱，當地目前流行的病毒樣本中，最早樣本是2月19日從一名無國外旅行史、與從國外返回民眾無任何接觸的患者體內採集。報道預測，法國在歐洲國家2月份爆發疫情之前，已經開始傳播病毒，且大部分是症狀輕微或無症狀，遂長時間未被發現。

另有法國媒體近日報道稱，研究人員目前還沒有充足的信息來確定病毒來自哪個國家或地區，上述研究僅為當地的傳播軌迹提供參考，並需關注無症狀患者的檢測。