聯合國前副秘書長冀朝鑄逝世　終年90歲

冀朝鑄（圖）曾負責毛澤東、鄧小平和周恩來的翻譯工作。

中國著名外交家、聯合國前副秘書長冀朝鑄，於上周三（4月29日）下午在北京逝世，終年90歲。內媒周日（3日）報道稱，冀朝鑄曾負責已故中共領導人毛澤東、鄧小平和前國務院總理周恩來的翻譯工作。

冀朝鑄9歲時為逃避戰亂，隨父母到美國，就讀哈佛大學，精通英語和熟悉中美關係。韓戰爆發前冀朝鑄回到中國，加入志願軍，曾赴北韓開城，參加聯合國軍和談代表團工作。抗美援朝結束後，他被分配到外交部工作，曾在周恩來1963年訪問亞非14國期間擔任英文翻譯。

冀朝鑄在美國時任國務卿基辛格1971年7月訪華、時任美國總統尼克遜1972年2月訪華時，曾擔任毛澤東和周恩來的翻譯工作。中美於1979年1月1日建交後，鄧小平同年訪問美國，由當時仍是哈佛大學學生的冀朝鑄隨團，擔任翻譯工作。

資料顯示，冀朝鑄出生於1929年7月是山西省汾陽縣人，自美國留學返回後，長期在中國外交部工作，從1957年開始，冀朝鑄17年間擔任周恩來總理的英文翻譯。另外，他亦曾擔任駐斐濟大使、駐瓦努阿圖和基里巴斯大使、駐英國大使、聯合國副秘書長等職務。