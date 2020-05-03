新冠肺炎：台連續21天無新增本土病例　敦睦艦隊713人隔離期滿

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，周日（3日）沒有新增新冠肺炎確診個案，全台累計確診432宗，連續21天無本土病例增加；累計個案當中，有346宗是境外輸入，55宗本土病例。另就早前海軍敦睦艦隊爆發疫情，指揮官陳時中與台國防部軍政副部長張哲平一同在記者會上致歉；而隊上713人於當日清晨隔離期滿，最後檢驗結果將於傍晚出爐，如無受感染將在周一（4日）回家落實自主健康管理。

陳時中表示，敦睦艦隊的疫情並未延燒至社區，當局即時召回官兵，將需要檢疫者隔離。另考量敦睦艦隊出航時間長，未來將配置核酸檢測試劑與儀器，供軍醫診斷參考。

張哲平表示，當日上午已對敦睦艦隊官兵再次採檢，後續能否解除管制將依照指揮中心指導執行，但獲准回家者也將進行自主健康管理。另依照專家建議整合，國防部防疫指揮機制，未來將在海上配置相關病毒檢測裝備，不讓相關缺失再次發生。

敦睦艦隊日前爆發群聚疫情，目前累計確診31宗，皆為艦隊磐石艦人員，其餘磐石艦、岳飛艦和康定艦人員則集中隔離檢疫。