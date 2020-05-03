疑遭大陸干擾　台F16V戰機跨台海中線飛近莆田市

台灣軍方為提升空中戰力，展開鳳展專案計劃把F16A/B Block 20戰機升級為F16V。台媒周日（3日）報道，根據各種回報航機路線的定位APP顯示，一架由美國機師駕駛的F16V測試機，日前從台中清泉崗機場起飛後，竟跨越台海中線高速直飛福建莆田市，外界質疑遭大陸干擾訊號，台國防部沒有證實事件。

報道指，根據「Flightrader24」的定位數據顯示，一架編號6648的F16V測試機上周五（1日）下午自清泉崗起飛後，4時19分被發現穿越台海中線，抵達莆田沿岸上空，及後返回清泉崗。事發時，台軍亦傳出戰機、軍用直升機的通訊同時遭受干擾。

台國防部發言人史順文周日回應，軍方的周邊機、艦動態，是透過軍方聯合情監偵的系統掌握；而民間機艦自動回報系統，不是參考依據，也不會影響聯合情監偵及空中指管的作業。他又指，空軍F16V戰機通常由美國技師操控升空測試，而廣播式自動回報監視答詢器呼號都是「1111111」的紅色不明機，容易辨識，透過民間航班追蹤網站「Flightrader24」等APP亦即可識別。

適逢台灣的蔡英文總統原定6月赴清泉崗基地，校閱新式高級教練機「勇鷹」首飛，該機亦於6月初先行試飛預演，確認戰機性能；惟屆於上述事件的不正常現象，軍方與廠方將提高戒備。

分析指，海軍磐石軍艦的自動船位回報系統（AIS）信號，早前亦發生類似情況，民間APP顯示軍艦前往大陸南通市，及後又發生解放軍航母遼寧號艦顯示在西南海域；軍方懷疑是大陸新型干擾作為。有資安軟件公司的研究人員指出，AIS網絡或存漏洞，讓黑客進入篡改資料，籲台方須正視大陸利用AIS對軍艦及飛機進行的資訊攻擊及誤導。