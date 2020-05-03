6旬漢戀上細20歲女網友　8天被騙150萬元人民幣

浙江台州椒江60歲男子李國明（化名），上月初通過微信認識比自己小20歲的女子王某，便陷入網戀無法自拔。李國明在8天裡將150萬元（人民幣，下同，約166萬港元）借給女方。至4月30日，王某因涉嫌詐騙罪被警方依法刑拘。

內媒周日（3日）報道，李國明與王女住同一小區，至月中確立男女朋友關係。王女其後向李國明聲稱正做一筆布料生意，但資金周轉不夠，需借1.8萬元（約2萬港元）。王女還稱，自己有一張400萬元隨時都可以取的支票，可以還錢給李國明。李國明隨即把錢轉賬予王女。

收了錢，王女不忘甜言蜜語一番，隨後開始以各種理由向李國明借錢，少則10萬元，多則30萬元，李國明均有求必應。李國明很快把80萬積蓄全部給了王女，但女方還缺錢，李國明於是向朋友金某借了70萬元給王女。

至4月23日早上，金某因急著用錢，打電話向李國明要錢。李國明催王女，先還給他20萬元。王女當時稱，「大哥，下午我就和你一起，拿400萬支票到銀行兌現。」可李國明等了一下午，王女始終沒有出現，電話及微信也毫無音訊。李國明這才知道中了計，趕往報警。至4月24日，警員在天台山風景區一家民宿，將王女抓獲，當時她已把錢揮霍一空了。