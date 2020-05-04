新冠肺炎：廣州市8日通報10宗　源自新塘鎮無症狀病例　

新冠肺炎疫情持續，截至周一（4日）凌晨，內地累計報告確診病例共82,877宗，死亡4633人，7539名密切接觸者尚在醫學觀察。廣東廣州市周日（3日）通報，上周六（2日）新增一宗無症狀感染者病例，患者是一名31歲女子，常住廣州增城區新塘鎮，是由上月26日起，廣州市第5次通報源於增城區新塘鎮的病例。

據通報，廣州市在上月26日通報的3宗無症狀感染者病例中，包括一名來自增城區新塘鎮24女子，隨後在上月27日、30日、本月1日、3日均有源於新塘鎮的無症狀感染者病例，共；另外，深圳市衞健委上月29日，亦通報一名住寶安區的29歲男子確診，他同樣來自增城區。

增城區副區長林怡輝表示，目前正對與當地病例有關的匯客酒店等10個重點場所進行調查，並全力甄別密切接觸者；據省、市專家組意見，在區內10個重點場所，成立採樣工作組，對劃定範圍內的人員核酸和血清採樣，目前已處理了4876份樣本，未發現感染者；另外，又加強對新塘鎮283間藥店的監測，對購買退燒、止咳藥品的病人進行登記篩查。

而早前全國疫情最嚴重的武漢市，疫情已經緩和，武漢市衞健委周日公布，市內的高三年級學生以及中職、技工學校畢業年級學生，可以在周三（6日）復學復課。目前，已對有關19178名高三學生進行了核酸檢測，暫未發現有人受感染，檢測工作仍在持續進行。