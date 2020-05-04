新冠肺炎︰蓬佩奧再歸咎武漢實驗室　《環時》批為美大選說謊

美國國務卿蓬佩奧周日（3日）表示，有大量證據顯示目前肆虐全球的新冠肺炎病毒源自中國武漢的實驗室，跟總統特朗普早前的說法一致。中國官媒《環球時報》周一（4日）則發社論炮轟蓬佩奧的指控是由政治驅動，「公然愚弄」民眾，形容他為了美國大選而說謊。

蓬佩奧在美國廣播公司的節目《本周》（This Week）指：「有大量證據顯示這（武漢病毒研究所）就是起點。」他指這不是首次因中國實驗室的失誤，導致全球暴露於病毒，又指中國有運作不達標準實驗室的歷史。

不過，蓬佩奧雖嚴厲批評中國處理疫情的做法，但不願表明病毒是被刻意放出，還是意外洩漏出來。

《環球時報》周一刊登社論指，美國政府防疫工作為世上最差之一，因此企圖將輿論轉向病毒起源，為自己在美國大選的不利地位翻盤。評論狠批，蓬佩奧為了配合美國大選而「奮不顧身」地撒謊，希望借此保住總統特朗普和共和黨的勝利。文中指，蓬佩奧將科學問題變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈；是「反科學」、「骯髒的」公然愚弄。