新冠肺炎：官媒發署名文章　斥美政客以「人權」褻瀆「中國抗疫」

新冠疫情全球蔓延，中美就疫情角力不斷。中國官媒周一（4日）發表署名文章，斥美國7名共和黨參議員致函聯合國秘書長古特雷斯，控告中國抗疫間「嚴重侵犯人權」，中傷「中國抗疫」，有悖國際正義。

文章指，中國在疫情面前捍衞了人的生命，認為生命權是最基本的人權；但美國一些政客選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難，誣告中方在應對疫情中，誣告中方在應對疫情中「犯了最嚴重的侵犯人權行為」，以「人權」向中國發難，是對中國人民抗疫鬥爭的褻瀆。

文章又指，中國為抗擊疫情，實施居家隔離，億萬民眾堅韌不拔、自覺奉獻；而美國政客隔岸觀火、說三道四，認定中國「侵犯人權」，在疫情吞噬生命的危急時刻，以鼓吹的所謂「人權」向中國發難，掩蓋自身失責。

文章斥，有些美國政客，以「人權」向中國發難，對合作抗疫攪局；斥美國在退出聯合國人權理事會及暫停資助世衞的情況下，執意對伊朗、古巴、委內瑞拉等國進行製裁，嚴重干擾這些國家的抗疫，才是真正的漠視生命至上，並注定遭到國際公義、文明社會所蔑視。