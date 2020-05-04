中山市人大常委前秘書長　貪6億人民幣遭判囚

《中國紀檢監察》雜誌近日披露廣東省中山市人大常委會前秘書長、辦公室主任李偉健（正處級）貪污案的細節，指經查明，李偉健腐敗案時間跨度達20年，涉案人員超過20人，涉案款物價值逾6億元（人民幣，下同，約6.67億港元）、土地170多畝。佛山市中級人民法院依受賄罪，一審判李偉健有期徒刑8年6個月，並處罰款100萬元（約港111.2萬元）。

據廣東省紀委監委通報，李偉健違規經商辦企業是由擔任坦洲鎮黨委書記開始的，他在2001年至2015年間先後利用擔任坦洲鎮黨委書記、中山市信訪局局長、中山市人大常委會秘書長等職務影響力，夥同他人通過製作虛假用地申請材料，違規取得坦洲鎮177.29畝土地使用權，並將其中104.32畝倒賣獲利，71.32畝用於興建廠房、市場等出租獲利；另李偉健還與時任坦洲鎮建設管理所所長羅榮富共同出資200萬元（約222萬港元），興建商住樓出租，至2018年1月，李偉健共獲取租金約428萬元（約476萬港元）。

據雜誌介紹，在調查期間，兩名涉嫌向李偉健行賄的房地產企業老闆早已移居境外，並不願回國配合審查調查，導致其關鍵證言材料缺失。經過調查人員要求，最終兩企業老闆到境外指定的具有公證資質的律師事務所，對證言進行公證並寄給專案組，最終形成了符合標準的完整證據鏈，以起訴李偉健。最終，李偉健表示服從判決，未提出上訴。