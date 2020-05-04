新冠肺炎︰特朗普再批中國犯錯　國安文件指瞞疫並囤物資

新冠肺炎疫情爆發下，美國多次將矛頭指向疫情先發地中國。美媒周日（3日）披露，美國國土安全部一份情報文件指出，中國政府領導人在疫情初期「蓄意隱瞞嚴重性」，更未有及時通報世界衞生組織。文件指，中國與此同時，亦通過減少出口及海外增購，囤積醫療物資。

美聯社取得一份國土安全部上周五（1日）發出的內部情報文件，指中國故意淡化新冠肺炎疫情的嚴重性的同時，已着手於海外採購醫療物資，並減少國內出口。文件更指，中國「模糊並延遲貿易供應數據，以否認實施出口管制」。

文件又指，北京在1月時未有即時通知世衞新冠病毒的傳染性，使中國在當時仍能繼續從海外大量入口手套、口罩和手術袍等醫療用品。文件指，中國的進出口變化非常顯著，有95%可能性屬正常變化範疇以外，故作出上述結論。

美國總統特朗普亦斥責中國誤導世衞，稱：「他們（中國）犯了嚴重錯誤，但不想承認。」特朗普同時亦批評美國情報機關未有及時向他匯報，在社交網發文稱︰「情報機關現在才通報，我一直以來是對的。他們直到1月下旬，在我對中國封關前，才提起新冠病毒的問題，而且還說得輕描淡寫。」