野生動物保護管理條例下月實施　禁擅自放生

《北京市野生動物保護管理條例》（下稱《條例》）將於6月1日實施，屆時北京市將採取全域禁獵、嚴禁濫食措施，對列入名錄的野生動物的用途作嚴格審批，捕獵者將面臨5000元至2萬元（人民幣，下同，約5500至2.2萬港元）不等罰款，另擅自放生者將罰款2000元至1萬元（約2200至1.1萬港元）不等。

《條例》明確北京市要依法對野生動物實行分級分類保護，將有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物（下稱「三有動物」）納入保護範圍，擴大該市野生動物保護和管理的範圍，並嚴格按照國家一級、二級重點保護野生動物名錄和「三有動物」名錄，對珍貴、瀕危的野生動物實施重點及針對性保護。

《條例》對列入名錄的野生動物嚴格利用審批，保證全程可追溯，明確規定北京市全域常年禁獵，對特殊目的獵捕嚴格審批，違例者將沒收獵物並處罰款。若獵物屬國家重點保護野生動物，將處以獵物價值5倍以上、20倍以下罰款；屬其他重點保護野生動物，或以食用為目的獵捕其他陸生野生動物，將處獵物價值2倍以上、10倍以下罰款。

《條例》指出，北京市禁止食用陸生野生動物及其製品、列入名錄的水生野生動物及其製品。食肆、酒店、飯堂等餐飲服務提供者，不能購買、儲存、加工、出售或提供來料加工野生動物及其製品，違例者將重罰。若以收容救護為名買賣野生動物及其製品，將沒收有關物品和違法所得，並處該物價值5倍以上、20倍以下罰款。