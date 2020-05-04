醫院女員工遭副院長夫婦毆打　市衞健委介入調查

陝西漢中市某醫院女員工何某稱，近日因工作糾紛與同科室的成姓女主任爭執撕扯，再被對方的胡姓丈夫毆打，後者為該醫院副院長。她不滿院方未對涉事者作出懲罰，要求對方當眾道歉。成女回應稱，清者自清，認為「一個巴掌拍不響」。院方表示，當地紀委和衞健委已成立聯合小組調查。

涉事員工何某為鐵路中心醫院健康管理中心副主任，她稱事發於上月23日，因成女將她的病人趕走而起爭執。她聲稱，對方當時先衝出辦公室抓其臉部，當眾威脅在場人士「誰拉架（勸架）就跟誰絕交」。胡男到場後，成女不斷哭訴稱是事主衝入辦公室打自己，「說着說着就一巴掌打到我臉上，我就順手去抓她」。胡男見狀就一腳踢向何某左眼及胸口，她隨即倒地，被人多次扯起頭髮掟向地及毆打。

由於事發位置是盲點，閉路電視未能拍攝到整個過程，但何某估計毆打應長達2分鐘。胡男起初否認有打人，直至上周三（29日）夫婦兩人才私下向她道歉。何某認為他作為醫院領導，不但未有處理事件，反而動手打人，又認為因未有停職，「所以大家認為風向是倒在他們那邊」，目擊者才不敢作證。