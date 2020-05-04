內地五一長假消費旺盛　網上促銷比例增

五一長假期間，內地消費反彈，出現報復性消費，各大城市商場名店紛紛推出優惠招徠，購物人潮明顯增加，有消費者甚至表示，因為逛的店太多，連排隊試身的時間都沒有。與以往不同，今年多個城市商場都加強網上促銷的比例。

數據顯示，五一長假首3日，內地共接待國內遊客總人數8499.7萬人次，國內旅遊收入約350.6億元（人民幣，下同，約390億港元）。上周六（2日）在北京王府井大街一間百貨公司，有工作人員稱，「隨着北京應急響應機制降至二級，加上五一節假日，來這裏的人明顯多起來了」。

與以往不同，今年多個城市商場都加強網上促銷的比例，網上購物成為零售新趨勢。江蘇南京一間電器產品店結合實體店和網上推廣，消費者既可以前往門市參與活動領取紅包，也可以透過商店手機App領取電子紅包。數據顯示，該店上月底首次開通網上業務，僅58秒銷量便達到1000萬元（約1115萬港元），1小時銷售額更突破3000萬元（約3345萬港元）。除網上促銷，浙江杭州多個商場的老總更當起網上主播推銷商品。

隨着上海「五五購物節」即將開幕，來自團購網站「聚劃算」的數據顯示，截至周日（3日），上海消費者購買商品件數已達去年同期的2.4倍。