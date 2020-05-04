韓國瑜請假選總統後首回議會　議員要求道歉

高雄市議會周一（4日）舉行臨時會，是市長韓國瑜200多天以來首次進入議會，民進黨議員陳致中要求韓給市民作出3個道歉，原因包括沒進議會；防疫實兵演練製造市民恐慌；亂花中央紓困補助金。

去年10月韓國瑜因參與台灣的總統選舉，向市政府請假，直至周一前一直未曾重返議會。高雄市議會上月擬召開臨時會，討論該市新冠肺炎疫情及影響，惟國民黨以人數優勢表決休會。綠營議員其後捲土重來，最後決議周一開臨時會一日，由韓國瑜率領市府團隊報告，並接受各黨團輪流質詢各30分鐘。

陳致中在質詢時指出，高雄周日進行防疫實兵演練，完全是製造恐慌，這做法根本是錯誤，批評韓國瑜身為高雄的防疫指揮官，封城演練是不切實的超前佈署。陳又指出，韓國瑜提出的紓困方案中，大部分項目是動用中央的補助，現在才5月，但第二預備金已用8成，質疑往後若出現颱風等突發情況急需救命錢，如何維護市民安全。

韓國瑜回應時未談道歉之事，反用3個感謝來回覆：第一，感謝台灣流行疫情指揮中心的防疫工作；第二，感謝高雄市政府同仁和全市醫護人員全心投入防疫；第三，感謝高雄市議會讓市政府到會報告。

韓國瑜又指出，高雄是第一個疫情提升至一級開設的縣市政府，市府訂立五大疫情防範準則絕非杞人憂天，又強調高雄比中央更早提出社交距離措施。