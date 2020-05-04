新冠肺炎：研究稱中藥甘草苷可抑制病毒複製

研究發現，甘草成分中的甘草苷具有抑制病毒複製的作用。

北京大學研究團隊近日通過電腦人工智能藥效預測系統，發現中藥甘草中的主要成分甘草苷，可抑制新冠肺炎病毒複製，具有潛在抗病毒機制；並在小鼠身上試驗，無出現明顯副作用。相關研究論文近日發布在生物學預印本網站BioRxiv中。

資料顯示，甘草苷是甘草中主要的黃酮類化合物之一，也是複方甘草片的主要成分之一，具有抗氧化、抗抑鬱、保護神經、抗炎等多種生理活性。研究團隊從其研發的人工智能模型中發現，甘草苷可明顯抑制新冠病毒在細胞中複製，抗病毒效果與治療瘧疾的藥物氯喹相似。

研究發現，甘草苷發揮作用後，細胞內對病毒的防禦反應、對病毒反應等功能基因提高，炎症反應等下降。該結果顯示甘草苷可通過模擬I型干擾素，產生抗新冠病毒的效果。研究人員在小鼠身上進行靜脈注射和腹腔注射後，小鼠無明顯毒副作用，體重和飲水正常，白細胞、紅細胞、血小板等在正常範圍。

團隊負責人表示，小鼠實驗可了解甘草苷的穩定性和安全性，為製成藥物奠定基礎。而

甘草苷具有抗病毒和抗炎多種活性，在治療上具有多種優勢，有望成為抗病毒新藥。