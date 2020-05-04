39年前旅美台大教授命案調查報告出爐　台警總涉有嫌疑

台灣促進轉型正義委員會周一（4日）召開記者會，公布39年前旅美台大教授陳文成命案調查報告，指經專家學者鑑定，陳文成死於他殺的可能性更高，認為台灣警備總司令部涉有嫌疑，時任總統蔣經國與國安局長汪敬煦亦難辭其咎。

報告指出，陳文成及親友於案發前、後遭嚴密監控，現有證據無法證明他於1981年7月2日被警總帶走後，有脫離警總的實力支配；陳屍處並非第一案發現場，死於他殺的可能性明顯高於自殺或意外死亡；警總介入偵辦，且威權統治當局阻礙家屬對命案真相的追查與揭露。

促轉會表示，雖然認為警總對陳文成之死涉有嫌疑，但無法確定是否警總所為，以及是何人行兇，將會繼續清查資料、檔案，未來是否開啟新的調查計劃，將交由下屆委員會討論。

陳文成原為美國卡內基梅隆大學統計系助理教授，1981年5月20日舉家返台探親，同年7月2日被3名警備總部人員帶走約談，翌日清晨被發現陳屍於台大研究生圖書館旁。台灣政府當年聲稱他是畏罪自殺，惟親友指控是遭政府謀殺。當局曾多次調查命案，惟一直未有具體成果。