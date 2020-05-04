新冠肺炎：台添1輸入病例　軍艦官兵疑瞞疫

台灣周一（4日）公布當地新增1宗境外輸入確診新冠肺炎病例，患者為留學生，上月9日從美國返台後確診，同機另一乘客早前亦確診。台灣至今累計437宗確診病例，共6人死亡。至於日前再發現4人確診的海軍敦睦艦隊群聚感染事件，艦隊官兵被指返台未就健康情況如實申報，國防部將調查是否涉及瞞報。

新增的境外輸入患者為一名30多歲女性，1月30日到美國就學，4月9日返台入境時無症狀，居家檢疫期間因同機乘客確診，於4月11日改列為居家隔離對象。患者其後於4月15日出現流鼻水症狀，因認為是過敏而未通報。到隔離期滿後，患者於4月27日主動聯繫衞生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，經採樣檢驗呈弱陽性，為慎重起見，於4月30日收治於負壓隔離病房，其後再於5月1日及2日分別採檢，終於周一確診。

台立法院國防委員會周一邀國防部與國安局就敦睦艦隊染疫事件作報告，民進黨立委羅致政質問，敦睦艦隊官兵返台填寫入境健康聲明卡時，在「過去14天內是否有發燒、咳嗽或呼吸急促症狀」一欄，是否有官兵填「是」，海軍參謀長敖以智中回覆，經查證744名官兵都填寫「否」。

國防部總督察長黃國明表示，國防部會在官兵結束7天在家自主管理後，開始訪談官兵進行後續調查。針對軍中爆發疫情，有立委追問國防部長嚴德發會否就事件負責下台，嚴強調，目前最重要是744名官兵的健康，其個人去留並不重要。

另於周一記者會，國防部副部長張哲平表示，未來如軍艦上出現疑似個案，會先隔離、再回報及評估，如艦隻與台距離近會用飛機將相關官兵載回，如距離遠及有需要終止任務的情況，就會終止。