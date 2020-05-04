15歲少年學校跑步猝死　專家：與戴口罩無關

河南周口市15歲李姓少年，日前上體育課在操場跑步時，突然往後摔倒猝死。家屬懷疑是戴口罩跑步釀禍，但因拒絕驗屍，至今未知真正死亡原因，事後已與校方達成協商獲37萬元（人民幣，下同，約41.3萬港元）補助。有專家指出，戴口罩跑步應與猝死無關，懷疑是腦血管畸形導致腦出血猝死。

李男為鄲城縣某中學的中三學生，上月24日下午在操場跑步時猝死。家屬稱，事主送到縣第一人民醫院搶救不治，幫他換衣服時發現口、鼻都有血。死者父親表示，查閱閉路電視紀錄時，發現李男戴口罩圍繞操場跑步，身體突然向後仰倒下，頭部着地，但當時沒有校醫在場，只見老師和同學抬走兒子。他事後在班級聊天群組中發出兒子搶救的片段，隨即被班主任踢出群組。

另湖南長沙市一名14歲中三學生，上月30日同樣在上體育課跑步時猝死。網傳的聊天截圖顯示，該學生是在體育考試跑1000米測試過程中戴著N95口罩，因呼吸不暢順身亡。

有醫學專家認為，戴口罩跑步和猝死之間沒有必然關係，若事主呼吸困難，他可以自主呼吸，且「不可能戴口罩一直憋着到心臟猝死了」。她分析，死者當時朝後倒地，有可能是腦血管畸形出現腦出血，引起突然暈倒猝死，建議家屬進行驗屍，才可知道真正死因。