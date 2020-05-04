新冠肺炎：產商現千萬規模屍袋訂單查詢　指屬炒作居多

新冠肺炎疫情肆虐多國下，內地多間公司均表示國際上對喪葬用品需求的訂單陡然增加，其中有河北保定的裹屍袋生產商近日向內媒透露，平時屬於極小眾商品的裹屍袋，更出現1000萬這種規模的訂單詢問。不過負責人直言，相信事件屬炒作居多。

內媒記者查看阿里巴巴國際站發現，該平台3月喪葬用品訂單數比2月大增487%，而裹屍袋詢盤量在3月20日至4月20日間竟增長22100%，至於喪葬用品流量前三名為美國、墨西哥和意大利。

保定某裹屍袋生產商負責人直言，以前訂單的數量級都是10萬，但這次先接到一個200萬的，後來更見到了1000萬的。不過對於歐美這些天量訂單，他十分保留，認為肯定有海外的中間商在炒作，「拿它當口罩這種防疫用品炒了」。他又指，很多中間商根本就不了解裹屍袋這個產品，加上如果飛機空運，出口裹屍袋每條成本就要70元到80元人民幣（約78至89港元），因此他都會跟買貨者說清楚，他不保證這些貨賣不賣得出去，「事實也是他們問着問着就沒消息」。

另一間江蘇常州的從事喪葬用品生產出口的公司負責人則表示，裹屍袋詢盤訂單此前確實出現突增，詢問的買家來自美國居多，但最近幾天已經回落到正常水平，並認為肯定是某些人在盲目跟風，因裹屍袋正常的出口量每年在10萬條左右，像最近見到的300萬、500萬、1000萬都有點不正常，且最後也都不了了之。據報該公司目前已向歐美出口20餘萬條裹屍袋。