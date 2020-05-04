中選會籲罷韓投票日增設投票所　市府：不利防疫

吳榕峯表示有學校受到壓力而不願意出借場地作投票所。（中時電子報圖片）

台灣高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，針對中選會周一（4日）公開呼籲各區長及校長增設當日的投票所，高市府教育局及民政局回應指，此舉或會提高群聚感染的風險，希望還是以新冠肺炎的防疫工作為優先，且投票所亦不應集中在校園。

中選會周一舉行記者會，強調依法辦理選務是民主政治的體現，配合疫情指揮中心做好選務防疫，洽借足夠投票所就能適度分流人潮。副主委陳朝建呼籲拒絕、限制洽借的校長及區長，能思考依法辦理公務的必要性，又稱相信沒有一位區長校長甘冒法律責任的風險。

教育局長吳榕峯表示，有校方受到師生、家長壓力不願意出借或借太多場地作投票所，故紛紛來電，學校也以公文向教育局請示，希望能有統一做法。他指，各縣市為防疫紛紛規定夜市、商圈、百貨公司等要人流管制，所以希望學校設立投票所以2個為原則，若有特殊需求，再協商解決。

吳榕峯進一步稱，中央及地方選舉委員會應更有彈性，例如學習南韓選舉時作法，把投票所設在機場、車站、醫院、商店等，而不是大量集中在學校，尤其是小學。民政局長曹桓榮則強調，規劃投票所數目及地點屬選委會的工作，市府目前首要重視市民的健康，認為民政局早前提醒各區公所協助規劃埸地時以公家機關、團體、單位（含學校）為限，避免影響私人場域、廟宇、民宅之舉並無不妥，並希望高市選委會思考最適當的處所設置。

此外，高雄市家長教育改革協會理事長張簡來明反對將投票所設在校園，尤其是在疫情期間，無法令師生、家長感到安心，因此要防止校園人流群聚，並再度呼籲讓校園遠離病毒；又指出戶外廣場、活動中心等許多場所亦可分擔設立投票所。