新冠肺炎：18歲留美學生入境青島確診　同機220人全部隔離

新冠肺炎疫情全球蔓延，截至周二（5日）凌晨，內地累計報告確診病例82,880宗，死亡4633人。山東青島市衞健委周一（4日）通報一名由美國至南韓轉機入境的劉姓中國留學生確診，同機220人全部需要隔離，其中52人被判斷為密切接觸者。

據青島市衞健委通報，劉男今年18歲，為河南鄭州人，美國留學。他於上月30日有美國紐約飛抵南韓，再在本月1日有南韓乘搭CA124號航班抵達青島流亭機場。劉男入境後由專車送至嶗山區集中隔離點進行醫學觀察，當日的核酸檢測結果顯示為弱陽性，後又經2次核酸檢測，最終確診為輕型病例，並轉移至定點醫院進行隔離治療。

另網傳湖南張家界市森林公園門票站，發現發燒者進入景區，另有美國游客進入景區。張家界市武陵源區防疫揮部事後緊急闢謠，指涉事景區「五一」期間，均有工作人員針對旅客開展的正常排查疏導工作，現場並未發現發燒病人，另特別指出，外籍人士在符合核查健康二維碼、入境時間、相關證件和健康狀況後，在符合要求的情況下，是可以進入景區遊覽的。