金融委倡嚴打財務造假　強化管控金融產品風險

國務院金融穩定發展委員會（下稱金融委）周一（4日）召開會議，強調對資本市場的造假行為「零容忍」；並高度重視因當前國際商品市場價格波動，而帶來的部分金融產品風險問題。

會議由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，國務院會對造假的上市公司、中介機構和個人，將堅決徹查，嚴肅處理；堅持市場化、法治化原則，完善信息披露制度，對財務造假、內幕交易、操縱市場等違法行為「零容忍」。

會上又指，受全球疫情衝擊和經濟下行帶來的諸多不確定性，高度重視國際商品市場價格波動帶來的金融產品風險問題，有關市場要提高風險意識，強化風險管控；要求有關售賣金融產品的機構，要控制外溢性，把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益。

內媒分析指，金融委在會上提及上述內容，主要是針對上月發生的瑞幸咖啡財務造假事件及中國銀行客戶投資「原油寶」招致巨額損失事件。在美國上市的中國內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)，上月初承認去年第2至第4季，有22億元（人民幣，下同，約24.5億港元）的銷售收入造假，導致公司股價急挫；另上月20日紐約期油價格跌至負數，中銀「原油寶」以負油價進行結算，不僅使6萬投資者合共42億元（約46.8億港元）的保證金全部蒸發，還倒欠中銀逾58億元（約64.6億港元），投資者認為中銀的風險管理出現了嚴重問題，表示會提出訴訟。