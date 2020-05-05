新冠肺炎：鍾南山不認為蚊蟲可播毒　稱連花清瘟確有療效

新冠肺炎疫情全球蔓延，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周一（4日）受中國外交部和衞健委邀請，與身在海外的中國留學生視像通話，期間鍾南山指，目前有充足證據證明，中藥連花清瘟對治療新冠肺炎確有療效；稱沒有證據證明病毒可通蚊蟲傳播，相信夏季疫情將緩和。

鍾南山表示，經臨床發現，服用連花清瘟膠囊的患者，症狀改善得比較快，服用後患者體溫下降有顯著差異，發燒時間縮短，又指近期將發表一個實驗結果，證實連花清瘟有效，可以幫助病人恢復。他又指出，一般情況下病毒在高溫下的存活率以及活動率都比較差，認為現在沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲感染，不認為蚊蟲能傳播新冠病毒。

鍾南山又表示不贊成「群體免疫」，指新冠肺炎的傳染性比一般流感的傳染性高出3倍，故提醒留學生不要「人云亦云」和「入鄉隨俗」，他表示理解留學生在外國戴口罩，會被投以異樣的眼光，但戴口罩是防疫重要的環節，要堅持做，不要看人家的看法，不要人家怎麼做我就怎麼做，防疫是不需要「入鄉隨俗」的。

鍾南山又提醒，指由外國入境的確診患者大多都是無症狀感染者，而無症狀感染者有2類非常危險，一類是明明有症狀，但以為自己近期沒有高燒，是疲勞導致肌肉痠痛，認為吃點退燒藥就可以了的輕症患者；另一種是一直做核酸檢測都為確診，但無症狀，甚至確診一個月都沒有產生抗體，這種無症狀感染者又被稱作病毒攜帶者，十分值得注意。