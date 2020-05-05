新冠肺炎：官媒批美政客「叢林法則」　搶購截留歐洲防疫物資

新冠肺炎疫情持續，中美關係持續緊張。中國官媒周一（4日）再發評論文章，指美國一些政客不把注意力集中在防疫上，反而肆意抹黑中國抗疫，不停散布「政治病毒」，暴露出美式「叢林法則」；美國不顧別人生死，由疫情嚴重的意大利運走檢測試劑盒，高價搶購或截留歐洲國家訂購的防疫物資。

文章指出，美國在伊朗、委內瑞拉、古巴等國疫情形勢嚴峻時期，依然維持所謂制裁，全然不顧可能引發的人道主義危機；又僅因世衞不迎合美方，不僅「斷供」世衞，甚至以「不排除組建替代機構」威脅訛詐世衞組織。

文章又指，美國政客眼中只有股票漲跌、選票增減，但沒有民眾的健康與生死；美國國內少數族裔和有色人種在疫情衝擊下，十分脆弱，如紐約市的死亡病例中，拉美裔和非裔就分別占34%和28%；安老院、退伍軍人之家等長期護理機構中，超過1.6萬人因新冠疫情死亡。

文章最後，斥美國政客誤判了形勢，也打錯了算盤，霸凌與強權必將透支美國僅剩的一點點顏面和信譽。